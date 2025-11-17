В Перми задержали вылет самолетов в Казань и Ташкент

Вылет рейса RT 705 «Пермь-Ташкент» перенесли с 13:45 на 17:00, рейса ЮВ 542 «Пермь-Казань» — с 22:30 на 00:40 18 ноября. Также задерживаются прилеты в Пермь: ЮВ 541 из Казани — в 16:00 вместо 12:30, RT 706 из Ташкента — в 23:40 вместо 21:30.