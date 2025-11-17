В Перми задержали вылет самолетов в Казань и Ташкент

В Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино») 17 ноября задержали вылет двух рейсов. Согласно онлайн-табло аэропорта, с задержкой в несколько часов вылетят самолеты в Казань и Ташкент.
Вылет рейса RT 705 «Пермь-Ташкент» перенесли с 13:45 на 17:00, рейса ЮВ 542 «Пермь-Казань» — с 22:30 на 00:40 18 ноября. Также задерживаются прилеты в Пермь: ЮВ 541 из Казани — в 16:00 вместо 12:30, RT 706 из Ташкента — в 23:40 вместо 21:30.
С задержкой вылетели из Перми несколько ночных и утренних рейсов: ЮТ 206 «Пермь-Сургут» — 03:37 17 ноября вместо 22:30 16 ноября, ДР 570 «Пермь — Санкт-Петербург — 07:39 вместо 05:35, ДР 6512 “Пермь-Москва” — 09:00 вместо 06:00, FV 6582 “Пермь — Санкт-Петербург” — 08:23 вместо 06:30.
Также стало известно о завершении программы чартерных рейсов авиакомпании Air Cairo из Перми в Шарм-эш-Шейх. Перевозчик выполнял полеты с июля по октябрь.