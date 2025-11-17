Омский суд оставил без изменений приговор мужчине, избившему прохожего

Инцидент произошел ночью 9 июля 2023 года на территории садового некоммерческого товарищества «Путеец-2». Мужчина, находясь на своей даче, разозлился, что туда зашел незнакомец, просивший помощи в вызове такси. В ответ он нанес пострадавшему множественные удары ногой и деревянной палкой по голове и телу. К избиению присоединился иностранный рабочий, трудившийся у хозяина участка.