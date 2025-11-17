Омский суд оставил без изменений приговор мужчине, избившему прохожего

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отказался смягчать наказание 36-летнему гражданину Республики Узбекистан, признанному виновным в жестоком нападении на прохожего в Омске.
Инцидент произошел ночью 9 июля 2023 года на территории садового некоммерческого товарищества «Путеец-2». Мужчина, находясь на своей даче, разозлился, что туда зашел незнакомец, просивший помощи в вызове такси. В ответ он нанес пострадавшему множественные удары ногой и деревянной палкой по голове и телу. К избиению присоединился иностранный рабочий, трудившийся у хозяина участка.
Когда потерпевший попытался скрыться, дачник натравил на него собаку, которая укусила прохожего не менее 20 раз. В результате мужчина получил тяжкие телесные повреждения, включая перелом костей черепа.
Ленинский районный суд Омска признал обвиняемого виновным по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Несмотря на частичное признание вины и заявления о «защите домовладения», суд назначил ему 4 года лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить пострадавшему почти 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Омский областной суд оставил приговор без изменений, а теперь и Восьмой кассационный суд отклонил жалобу осужденного на строгость наказания, признав все судебные решения законными и обоснованными.
Уголовное дело в отношении второго участника нападения — иностранного рабочего — выделено в отдельное производство, поскольку он находится в розыске.
