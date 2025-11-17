Выяснилось, что адвокат подала в суд на своего клиента в российском регионе

В Курганской области адвокату пришлось судиться со своим же подзащитным. Он просто не оплатил её работу.
На сайте Притобольного районного суда рассказали, что она защищала мужчину по делу о неуплате алиментов, а по соглашению он должен был ежемесячно вносить деньги до полного расчёта. Но платил не полностью, передает URA.RU.
Уголовные дела давно рассмотрены, и сам мужчина не отрицал, что адвокат всё выполнила. В суде он признал долг и попросил вынести решение на основании признания. Требования удовлетворили частично, учитывая ту часть, что он уже закрыл.
В регионе это не первый случай с долгами: раньше приставы арестовали автодом местного жителя, который долго не платил налоги. После рейда он отдал 184 тысячи рублей и вернул машину.
