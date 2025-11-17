Ричмонд
В Самарканде произошло очередное смертельное ДТП из-за наплевательского отношения к ПДД

Vaib.uz (Узбекистан. 17 ноября). В Самарканде произошло ещё одно смертельное дорожно-транспортное происшествие, причиной которого стало наплевательское отношение к правилам дорожного движения. Как сообщают очевидцы, в этот раз авария унесла жизнь 34-летней женщины.

Источник: РИА "Новости"

На появившихся в сети кадрах видно, что водитель минивэна Damas, пытаясь повернуть, не пропустил автомобиль Onix, который двигался по дороге на высокой скорости. Судя по всему, водитель минивэна решил рискнуть и проскочить перед легковушкой, однако не рассчитал скорость приближающегося автомобиля.

В результате столкновения оба авто вылетели с трассы и получил серьёзные повреждения. Удар оказался настолько сильным, что, по предварительной информации, погибла пассажирка Damas. По словам очевидцев, именно в ту часть минивэна, где сидела погибшая, и пришёлся основной удар.

На данный момент официальных комментариев или подробностей от правоохранительных органов по данному происшествию не поступало.