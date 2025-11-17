В Самарканде произошло очередное смертельное ДТП из-за наплевательского отношения к ПДД

На появившихся в сети кадрах видно, что водитель минивэна Damas, пытаясь повернуть, не пропустил автомобиль Onix, который двигался по дороге на высокой скорости. Судя по всему, водитель минивэна решил рискнуть и проскочить перед легковушкой, однако не рассчитал скорость приближающегося автомобиля.