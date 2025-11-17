Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что два китайца незаконно пересекли границу с РФ ради одного растения

В Приморье суд вынес приговор двум гражданам Китая, которые незаконно пересекли границу, чтобы собрать папоротник.

В Приморье суд вынес приговор двум гражданам Китая, которые незаконно пересекли границу, чтобы собрать папоротник. Об этом рассказала пресс-служба региональных судов.

По материалам дела, мужчины ещё в Хуньчуне договорились поехать к границе, перейти её и заняться «промыслом» уже на российской стороне. В Хасанском округе они прошли через границу и ушли вглубь территории, но их задержали пограничники.

Суд назначил каждому по полтора года в колонии-поселении. Решение уже вступило в силу. Почему им понадобился папоротник, не уточняют, но его часто используют в китайской кухне — обычно жарят и подают с соусами.

Напомним, французский велопутешественник Софиан Сехили был помещен в СИЗО Уссурийска после того, как незаконно пересек российско-китайскую границу. Мужчина хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде.

Читайте также: Стало известно, как врач из пригорода превратился в незаметного палача старушек.