Банда из женщины и подростков избивала и грабила молодых людей в Хабаровске

Все трое пойдут под суд.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске перед судом предстанут трое участников организованной группы, которых обвиняют в серии нападений на местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

По данным следствия, в группу входили 31-летняя женщина и двое молодых людей 17 и 20 лет. Своими жертвами они выбирали молодых людей в безлюдных районах Хабаровска, преимущественно связанных с незаконным оборотом наркотиков. Далее злоумышленники избивали потерпевших резиновой палкой и гаечным ключом, после чего забирали у них деньги.

На «промысел» хабаровчанка и её младшие товарищи ходили с декабря 2024 года по январь 2025 года. За это время от их рук пострадали пятеро человек, суммарный ущерб превысил 44 тысячи рублей.

Криминальной троице инкриминирут разбой и грабёж по части 4 статьи 162 и части 3 статьи 161 УК РФ соответственно. Материалы дела направлены в Железнодорожный районный суд Хабаровска.