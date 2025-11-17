Банда из женщины и подростков избивала и грабила молодых людей в Хабаровске

По данным следствия, в группу входили 31-летняя женщина и двое молодых людей 17 и 20 лет. Своими жертвами они выбирали молодых людей в безлюдных районах Хабаровска, преимущественно связанных с незаконным оборотом наркотиков. Далее злоумышленники избивали потерпевших резиновой палкой и гаечным ключом, после чего забирали у них деньги.