Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края

Поиски, которые велись до вечера 12 октября, охватили более 1,5 тысячи человек из разных регионов России и стали самыми масштабными в истории региона. В конце октября погода на месте поисков ухудшилась: выпал снег и усилился ветер. О дальнейших поисках семьи Усольцевых информация от спасателей поступала в конце октября.