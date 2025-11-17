Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края

Спасатели после нескольких недель перерыва вновь отправились в горно-таежную местность для поиска семьи Усольцевых, которая пропала 28 сентября во время похода в Партизанском районе Красноярского края. Эту информацию предоставило профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель».
«Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда по запросу полиции выехали в Партизанский район для повторных поисков семьи Усольцевых», — сообщается в заявлении.
28 сентября супружеская пара Усольцевых и их пятилетняя дочь отправились на туристический маршрут в урочище Буратинка, расположенное недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Вскоре они перестали выходить на связь.
Поиски, которые велись до вечера 12 октября, охватили более 1,5 тысячи человек из разных регионов России и стали самыми масштабными в истории региона. В конце октября погода на месте поисков ухудшилась: выпал снег и усилился ветер. О дальнейших поисках семьи Усольцевых информация от спасателей поступала в конце октября.
Ранее в Следственном комитете рассказали о последних находках в деле по поиску семьи Усольцевых, таинственно пропавших в лесах Красноярского края.