Сбой произошел в приложении «Сбера»

Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе приложения банка «Сбер». 79 процентов опрошенных сообщили о некорректной работе мобильного приложения, еще девять процентов — о сбое в личном кабинете. Об этом стало известно в понедельник, 17 ноября, из данных портала DownDetector.