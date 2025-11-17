Сбой произошел в приложении «Сбера»

Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе приложения банка «Сбер». 79 процентов опрошенных сообщили о некорректной работе мобильного приложения, еще девять процентов — о сбое в личном кабинете. Об этом стало известно в понедельник, 17 ноября, из данных портала DownDetector.
За последний час поступило 1302 жалобы, за сутки — 13944 сообщения. Согласно информации портала, проблемы с приложением банка появились около 6:45.
Наибольшее количество жалоб поступило из Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, а также Магаданской и Сахалинской областей. На проблемы в работе сервиса больше всего пожаловались пользователи устройств на операционной системе Android (77,1 процента) — доля владельцев iOS и Windows составила 17,1 и 5,3 процента соответственно, передает портал.
Последний раз сбой в работе «Сбера» произошел 17 июня, в тот день зафиксировали около 700 жалоб. Согласно инфографикам, пик пришелся на 12:45, к 13:18 все пришло в норму.
7 мая Сбер предупредил клиентов с помощью СМС-сообщений о сложностях с доступом к приложению из-за возможных сбоев в работе мобильного интернета в столичном регионе в связи с подготовкой и проведения парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.