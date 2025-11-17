Коллекторы заплатили 50 тысяч за повторный звонок должнику в Екатеринбурге

В Екатеринбурге коллекторская компания была оштрафована на 50 000 рублей за нарушение правил взаимодействия с должником. Причиной наказания послужил повторный звонок, совершенный в течение одного дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
История началась в 2023 году, когда местный житель оформил микрокредит, но впоследствии перестал вносить платежи, образовав задолженность. Спустя год, в 2024-м, для возврата долга подключились коллекторы. В течение одного дня они дважды связались с мужчиной — сначала в ходе телефонного разговора, а затем с помощью автоматизированного сервиса.
— Мужчина, непомнящий о своих обязанностях, но осведомленный о своих правах на следующий же день подал обращение в ГУФССП России по Свердловской области о нарушении Федерального закона № 230-ФЗ, — уточнили в ведомстве.
Коллекторская организация была привлечена к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Нарушитель полностью выплатил штраф в размере 50 000 рублей в государственный бюджет.