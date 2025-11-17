Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коллекторы заплатили 50 тысяч за повторный звонок должнику в Екатеринбурге

В Екатеринбурге коллекторская компания заплатила 50 000 рублей за нарушение закона.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге коллекторская компания была оштрафована на 50 000 рублей за нарушение правил взаимодействия с должником. Причиной наказания послужил повторный звонок, совершенный в течение одного дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

История началась в 2023 году, когда местный житель оформил микрокредит, но впоследствии перестал вносить платежи, образовав задолженность. Спустя год, в 2024-м, для возврата долга подключились коллекторы. В течение одного дня они дважды связались с мужчиной — сначала в ходе телефонного разговора, а затем с помощью автоматизированного сервиса.

— Мужчина, непомнящий о своих обязанностях, но осведомленный о своих правах на следующий же день подал обращение в ГУФССП России по Свердловской области о нарушении Федерального закона № 230-ФЗ, — уточнили в ведомстве.

Коллекторская организация была привлечена к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Нарушитель полностью выплатил штраф в размере 50 000 рублей в государственный бюджет.