Коллекторы заплатили 50 тысяч за повторный звонок должнику в Екатеринбурге

История началась в 2023 году, когда местный житель оформил микрокредит, но впоследствии перестал вносить платежи, образовав задолженность. Спустя год, в 2024-м, для возврата долга подключились коллекторы. В течение одного дня они дважды связались с мужчиной — сначала в ходе телефонного разговора, а затем с помощью автоматизированного сервиса.