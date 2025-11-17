В Южной Корее произошло смертельное ДТП с участием 13 автомобилей

В Южной Корее на скоростном шоссе произошла авария с участием 13 автомобилей, в результате которой как минимум два человека погибли, четыре получили травмы. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Инцидент произошел в районе 03:15 по местному времени на мосту недалеко от города Ёнхчон.
Выяснилось, что грузовик с топливной цистерной столкнулся с впереди идущим грузовиком, перевозившим металлические балки. Далее в автоцистерну врезался ещё один грузовик массой 14 тонн, а затем они влетели в другие автомобили, включая автобус, в котором находились 20 человек.
После удара металлические балки упали через ограждение и оказались на встречной полосе, что привело к столкновению ещё трех автомобилей. Среди погибших оказался водитель легкового автомобиля, который двигался по встречной полосе, а также водитель небольшого грузовика, который был среди первых семи столкнувшихся машин.
В результате аварии вспыхнул пожар, который уничтожил три автомобиля, включая автоцистерну. Огонь потушили спустя два с половиной часа. Кроме того, мазут, перевозившийся на одном из автомобилей, разлился и затек с моста в ближайший водоём и рисовое поле.
