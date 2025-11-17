Неожиданно стало известно, что убийца родственниц Шаляпина избежал наказания

Убийца бабушки и тёти Прохора Шаляпина так и не понёс ответственности — дело закрыли, потому что истёк срок давности. Сейчас он проходит уже по другой статье, за хранение наркотиков.
По данным телеграм-канала Shot, преступником оказался 52-летний Алексей Лиманский, знакомый одной из женщин. В феврале 1996 года он вломился в квартиру на улице Поддубного в Волгограде и убил 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву. Одну зарезал, в другую ещё и выстрелил. На следующий день тела нашли родные, и среди них был маленький Прохор — ему было всего двенадцать.
Задержать Лиманского смогли только спустя 24 года, в 2020-м, уже в Подмосковье. За это время он успел засветиться в делах о разбое, краже iPhone, хранении наркотиков и ещё одном убийстве. Следователи выяснили, что расправился он с женщинами из-за денег.
Но в 2021 году дело закрыли — срок давности прошёл. Его отпустили, хотя ненадолго. Летом 2025 года Лиманскому дали два года условно за наркотики. На свободе он успел поработать кладовщиком на складе в Волгоградской области.
