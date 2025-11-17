Неожиданно стало известно, что убийца родственниц Шаляпина избежал наказания

По данным телеграм-канала Shot, преступником оказался 52-летний Алексей Лиманский, знакомый одной из женщин. В феврале 1996 года он вломился в квартиру на улице Поддубного в Волгограде и убил 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву. Одну зарезал, в другую ещё и выстрелил. На следующий день тела нашли родные, и среди них был маленький Прохор — ему было всего двенадцать.