Курганец выплатил дочери 1,3 миллиона из-за угрозы ареста иномарки

Мужчина не участвовал в воспитании дочери и не выплачивал средства на ее содержание. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и связались с ним. Сначала он отказывался признавать долг, утверждая, что дарит девочке подарки на праздники. Однако предоставить платежные квитанции или чеки, подтверждающие траты, он не смог. «Тогда судебные приставы предупредили отца-неплательщика о применении мер принудительного взыскания: работодатель курганца узнает о его отношении к дочери, так как в бухгалтерию по месту работы будет направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату — часть дохода начнут перечислять в пользу ребенка. Кроме того, аресту подлежит современная иномарка, которая находится в собственности неплательщика», — рассказали в ведомстве.