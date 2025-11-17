Глава СКР поручил ускорить расследование нападения этнической группы на семью в Сызрани

Ранее к главе СКР обратилась жительница Сызрани, которая сообщила о том, что в июне 2024 года цыгане попытались отобрать велосипед у ее сына, а затем избили его родителей. Отец ребенка получил серьезные травмы, и ему потребовалась помощь медиков, уточнила заявительница.