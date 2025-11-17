Ричмонд
Глава СКР поручил ускорить расследование нападения этнической группы на семью в Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал новый доклад о расследовании уголовного дела о нападении на семью в Сызрани. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается руководитель СУ СКР по Самарской области Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Ранее к главе СКР обратилась жительница Сызрани, которая сообщила о том, что в июне 2024 года цыгане попытались отобрать велосипед у ее сына, а затем избили его родителей. Отец ребенка получил серьезные травмы, и ему потребовалась помощь медиков, уточнила заявительница.

Женщина выразила недовольство затяжным расследованием. По ее словам, до сих пор никто не привлечен к ответственности. Ранее ситуация обсуждалась в социальных сетях, и Александр Бастрыкин взял расследование на контроль. Он поручил руководителю Павлу Олейнику ускорить расследование и направить материалы дела в суд.