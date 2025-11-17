Анализ черного ящика C-130, разбившегося в Грузии, завершат на неделе

Анализ данных с бортового самописца военного самолета Турции, который разбился в Грузии, планируют завершить к концу недели. Вероятность внешнего вмешательства в катастрофу оценивается как крайне низкая, сообщил колумнист турецкой газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.