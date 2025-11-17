Ричмонд
Анализ черного ящика C-130, разбившегося в Грузии, завершат на неделе

11 ноября турецкий военный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии.

Источник: Аргументы и факты

Анализ данных с бортового самописца военного самолета Турции, который разбился в Грузии, планируют завершить к концу недели. Вероятность внешнего вмешательства в катастрофу оценивается как крайне низкая, сообщил колумнист турецкой газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.

«Анализ включает 180 параметров, зарегистрированных в черном ящике. Ожидается, что результаты будут готовы к концу недели», — отметил Сельви.

Министерство обороны Турции объявило, что транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules потерпел крушение 11 ноября на территории Грузии. В результате инцидента погибли 20 военнослужащих. Администрация президента подчеркнула, что расследование причин катастрофы проводится с особой тщательностью.