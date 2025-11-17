Исчезнувшая в Пермском крае женщина найдена мёртвой спустя сутки с пропажи

Речь идёт о жительнице города Чусового, которая исчезла 15 ноября. Как рассказывает организация, около 15 часов дня 85-летняя женщина ушла из дома на улице Ленина в неизвестном направлении. Спустя сутки поисковый отряд опубликовал в социальных сетях ориентировку с описанием и фотографией пенсионерки.