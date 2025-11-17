Ричмонд
Исчезнувшая в Пермском крае женщина найдена мёртвой спустя сутки с пропажи

Она пропала 15 ноября.

Женщина, исчезнувшая в Пермском крае, найдена мёртвой спустя сутки с пропажи, сообщает поисковый отряд «Регион-59 — поиск пропавших людей».

Речь идёт о жительнице города Чусового, которая исчезла 15 ноября. Как рассказывает организация, около 15 часов дня 85-летняя женщина ушла из дома на улице Ленина в неизвестном направлении. Спустя сутки поисковый отряд опубликовал в социальных сетях ориентировку с описанием и фотографией пенсионерки.

Волонтёры сообщили, что рост женщины составляет около 160 сантиметров, у неё среднее телосложение, седые волосы и карие глаза. Особыми приметами выделяли, что пропавшая медленно двигается с палочкой и плохо слышит.

Спустя три часа после публикации ориентировки поисковый отряд опубликовал обновление — сообщалось, что исчезнувшую женщину нашли мёртвой.

«Найдена. Погибла. Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске. Просьба снять репосты», — заключили в поисковом отряде.