У жителя Снежинска украли 220 тысяч после установки «усиления сигнала»

Мошенники получили доступ к телефону мужчины и списали все деньги с его счёта.

Пенсионер из Снежинска потерял более 220 тысяч рублей после предложения об улучшении телефонной связи.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД Челябинской области, 61-летнему мужчине позвонила неизвестная, представившаяся оператором сотовой связи, и убедила установить специальное приложение, которое якобы усиливает входящий сигнал. После установки программы телефон пенсионера заблокировался. Как только устройство удалось включить, он увидел, что с его банковского счета списано более 220 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта.

Ранее в том же Снежинске пенсионерка перевела мошенникам почти три миллиона рублей.