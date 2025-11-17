У жителя Снежинска украли 220 тысяч после установки «усиления сигнала»

По сообщению пресс-службы ГУ МВД Челябинской области, 61-летнему мужчине позвонила неизвестная, представившаяся оператором сотовой связи, и убедила установить специальное приложение, которое якобы усиливает входящий сигнал. После установки программы телефон пенсионера заблокировался. Как только устройство удалось включить, он увидел, что с его банковского счета списано более 220 тысяч рублей.