Частный дом сгорел в Судаке на площади 120 квадратных метров

Крымские пожарные потушили горящий дом в Судаке.

Источник: Главное управление МЧС России по Республике Крым

16 ноября в Судаке произошел пожар в частном доме. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Одноэтажный частный дом загорелся в районе бухты Бугаз. Прибывшие на место инцидента спасатели подразделения МЧС России предотвратили распространение пламени на соседние здания. В результате происшествия никто не пострадал.

В 20:20 пожар был локализован, а полностью ликвидирован к 23:07 силами десяти спасателей и двух машин. Причины пожара будут выяснены экспертами.