«Суммы неподъемные»: украинцы жалуются на рост цен на ЖКХ

«Цены растут каждый день. И на продукты, и на лекарства. ЖКХ вроде и так уже для многих неподъемные», — рассказал житель Николаева РИА Новости. Ответы на вопросы жители передали через координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева. По словам жителей, на уровень трат на ЖКХ влияют два ключевых фактора: количество человек в семье и наличие счетчика в доме.