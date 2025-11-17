В Свердловской области потушили 19 пожаров

За прошедшие сутки свердловские спасатели ликвидировали 19 пожаров, 12 из которых случились в жилом секторе. Спасены 12 человек, сообщили в МЧС.
Так, накануне в Нижнем Тагиле на улице Ленинградский проспект на площади 10 квадратных метров горела комната на третьем этаже в 5-этажном жилом доме коридорного типа. С возгоранием справились за 16 минут 12 специалистов на пяти единицах техники, с помощью спасательных устройств спасены два человека.
Еще один пожар произошел в Нижнем Тагиле на улице Коминтерна, где в квартире на пятом этаже жилого дома горело домашнее имущество на площади 3 квадратных метра. Возгорание ликвидировали за 8 минут 10 спасателей на трех спецмашинах.
В Североуральске на улице Михайловского на площади 10 «квадратов» горело вводно-распределительное устройство в квартире на первом этаже в пятиэтажки. Пожар потушили за две минуты 9 спасателей на трех единицах техники, спасены десять человек.
В Екатеринбурге на улице Тружеников на площади 15 «квадратов» горел мусор в неэксплуатируемом здании. С возгоранием справились за 22 минуты 22 специалиста и две спецмашины.