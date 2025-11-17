В Свердловской области потушили 19 пожаров

Так, накануне в Нижнем Тагиле на улице Ленинградский проспект на площади 10 квадратных метров горела комната на третьем этаже в 5-этажном жилом доме коридорного типа. С возгоранием справились за 16 минут 12 специалистов на пяти единицах техники, с помощью спасательных устройств спасены два человека.