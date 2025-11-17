Shot: Убийца бабушки и тети Шаляпина избежал наказания

Алексей Лиманский, убивший бабушку и тетю российского певца Прохора Шаляпина, избежал наказания из-за истечения срока давности дела. При этом сейчас он осужден за хранение запрещенных веществ. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщил Shot.
По данным журналистов, 52-летний злоумышленник был знакомым одной из жертв.
— В феврале 1996 года он вломился в квартиру на улице Поддубного в Волгограде, где зарезал 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву. В последнюю он также выстрелил. Тела двух женщин на следующий день обнаружили их родные, в том числе и Прохор, которому в тот момент было 12 лет, — говорится в публикации.
Правоохранители задержали Лиманского только спустя 24 года, в 2020 году. За это время его осудили за разбой, кражу iPhone, хранение наркотиков и убийство. Следствие установило, что причиной убийства родственниц певца стали деньги.
В 2021 году дело прекратили и Лиманского отпустили. Но этим летом мужчину осудили на два года условно за хранение наркотиков. За время пребывания на свободе он успел поработать кладовщиком на складе в Волгоградской области, передает Telegram-канал.
