Shot: Убийца бабушки и тети Шаляпина избежал наказания

— В феврале 1996 года он вломился в квартиру на улице Поддубного в Волгограде, где зарезал 60-летнюю Людмилу Колесникову и 30-летнюю Ирину Нетаеву. В последнюю он также выстрелил. Тела двух женщин на следующий день обнаружили их родные, в том числе и Прохор, которому в тот момент было 12 лет, — говорится в публикации.