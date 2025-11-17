Ричмонд
Крупный пожар охватил магазины на востоке иракской столицы

В восточной части Багдада вспыхнул крупный пожар в торговой зоне, где расположены десятки магазинов и складов.

В восточной части Багдада вспыхнул крупный пожар в торговой зоне, где расположены десятки магазинов и складов. По сообщениям местных источников, огонь вспыхнул вечером 16 ноября и очень быстро перекинулся на соседние помещения — слишком плотная застройка и узкие проходы сделали своё дело.

Очаг возгорания находился в районе Джамиля Альва, восточнее центра города. Это одна из крупнейших торговых площадок Багдада, окружённая жилыми кварталами. Из-за угрозы распространения огня жителям ближайших домов предложили покинуть квартиры.

Службы гражданской защиты прибыли на место большими силами — пожарные расчёты работали несколько часов, прежде чем смогли полностью локализовать огонь. По данным 964media, доступ спецтехники осложняли узкие улицы и хаотично расположенные торговые точки, из-за чего пожарные долго не могли приблизиться к очагам возгорания.

Предварительная версия причины возгорания — электрическое замыкание или перегрузка оборудования. Не исключается и фактор легковоспламеняющихся материалов, которыми нередко заполнены местные склады. Официальные выводы ещё не опубликованы.

Потери значительные: огнём уничтожены многочисленные торговые павильоны. Владельцы говорят о крупных убытках — многие лишились товара полностью. Местные власти заявили, что проведут расследование и намерены выяснить ответственность как владельцев зданий, так и контролирующих инстанций.

Информации о пострадавших среди населения не поступала.

