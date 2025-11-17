Крупный пожар охватил магазины на востоке иракской столицы

В восточной части Багдада вспыхнул крупный пожар в торговой зоне, где расположены десятки магазинов и складов. По сообщениям местных источников, огонь вспыхнул вечером 16 ноября и очень быстро перекинулся на соседние помещения — слишком плотная застройка и узкие проходы сделали своё дело.