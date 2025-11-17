В Новосибирске автобус сбил малолетнюю девочку и скрылся с места ДТП

«По предварительным данным, водитель двигался со стороны улицы Твардовского с правым поворотом в сторону улицы Паленко и у дома 86/1 по улицы Вересаева наехал на девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, в зоне регулируемого пешеходного перехода, на разрешающий сигнал светофора, в сопровождении мамы», — рассказали в МВД.