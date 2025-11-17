Ричмонд
В Новосибирске автобус сбил малолетнюю девочку и скрылся с места ДТП

Ребенка 2022 года рождения доставили в больницу.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске пассажирский автобус сбил на пешеходном переходе малолетнюю девочку и скрылся с места происшествия, сообщило ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

ДТП произошло сегодня утром, около 07:16 по местному времени, с участием автобуса, курсирующего по маршруту № 50. Пострадавшую девочку 2022 года рождения доставили в медучреждение (характер травм уточняется), отметили правоохранители.

«По предварительным данным, водитель двигался со стороны улицы Твардовского с правым поворотом в сторону улицы Паленко и у дома 86/1 по улицы Вересаева наехал на девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, в зоне регулируемого пешеходного перехода, на разрешающий сигнал светофора, в сопровождении мамы», — рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что в Чувашии нетрезвый водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку и девочку-подростка на нерегулируемом пешеходном переходе.