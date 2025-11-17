Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области подросток-зацепер катался на цистерне с серной кислотой

Школьника заметил начальник штаба гражданской обороны станции Кыштым.

В Челябинской области подросток-зацепер катался на цистерне с серной кислотой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних в тот же день установили 12-летнего мальчик, проехавшего на крыше цистерны железнодорожного состава.

«Мальчик узнал о зацепинге во время просмотра ленты новостей в социальных сетях и из любопытства решил попробовать это опасное занятие. В отношении законного представителя подростка транспортные полицейские составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — прокомментировали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.