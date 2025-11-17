В Челябинской области подросток-зацепер катался на цистерне с серной кислотой

«Мальчик узнал о зацепинге во время просмотра ленты новостей в социальных сетях и из любопытства решил попробовать это опасное занятие. В отношении законного представителя подростка транспортные полицейские составили протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — прокомментировали в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.