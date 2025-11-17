Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Уфы опровергли инцидент с повреждением самолета

Якобы мойщик воздушных судов продырявил борт стремянкой.

Источник: Башинформ

Информация о том, что нетрезвый работник оставил в фюзеляже сквозную пробоину и вмятину, появилась в нескольких СМИ и телеграм-каналах. Аэропорт Уфы опубликовал опровержение.

«Распространенная в ряде telegram-каналов информация о повреждении самолета авиакомпании Utair мойщиком воздушных судов аэропорта “Уфа” не соответствует действительности и является ложной. Данный инцидент не происходил на территории аэропорта “Уфа” и не связан с нашей инфраструктурой и работниками», — говорится в официальном сообщении пресс-службы уфимской авиагавани.

Отмечается, что аэропорт «Уфа» строго соблюдает все требования федеральных авиационных правил и внутренние регламенты. Допуск к работе сотрудников в состоянии алкогольного опьянения абсолютно исключен и технически невозможен благодаря многоуровневой системе контроля доступа и безопасности.

Аэропорт призвал представителей СМИ и пользователей социальных сетей проверять информацию перед ее публикацией, а для получения официальных комментариев и подтверждения сообщения обращаться в пресс-службу воздушной гавани или авиакомпании.