В аэропорту Уфы опровергли инцидент с повреждением самолета

«Распространенная в ряде telegram-каналов информация о повреждении самолета авиакомпании Utair мойщиком воздушных судов аэропорта “Уфа” не соответствует действительности и является ложной. Данный инцидент не происходил на территории аэропорта “Уфа” и не связан с нашей инфраструктурой и работниками», — говорится в официальном сообщении пресс-службы уфимской авиагавани.