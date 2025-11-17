В аэропорту Уфы опровергли инцидент с повреждением самолета

Информация о том, что нетрезвый работник оставил в фюзеляже сквозную пробоину и вмятину, появилась в нескольких СМИ и телеграм-каналах. Аэропорт Уфы опубликовал опровержение.
«Распространенная в ряде telegram-каналов информация о повреждении самолета авиакомпании Utair мойщиком воздушных судов аэропорта “Уфа” не соответствует действительности и является ложной. Данный инцидент не происходил на территории аэропорта “Уфа” и не связан с нашей инфраструктурой и работниками», — говорится в официальном сообщении пресс-службы уфимской авиагавани.
Отмечается, что аэропорт «Уфа» строго соблюдает все требования федеральных авиационных правил и внутренние регламенты. Допуск к работе сотрудников в состоянии алкогольного опьянения абсолютно исключен и технически невозможен благодаря многоуровневой системе контроля доступа и безопасности.
Аэропорт призвал представителей СМИ и пользователей социальных сетей проверять информацию перед ее публикацией, а для получения официальных комментариев и подтверждения сообщения обращаться в пресс-службу воздушной гавани или авиакомпании.