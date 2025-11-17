Поиски семьи Усольцевых возобновились: спасатели снова отправились в горно-таежную местность Красноярского края

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горно-таежной местности Красноярского края почти два месяца назад. После нескольких недель вынужденного перерыва профессиональные спасательные формирования вновь направились в Партизанский район.
Как сообщает аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель», 17 ноября спасатели краевого отряда выехали в район по заявке сотрудников полиции для проведения повторных поисковых мероприятий.
Напомним, 28 сентября супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в урочище Буратинка возле поселка Кутурчин. Спустя некоторое время семья перестала выходить на связь. Активная фаза поисков, в которой участвовало более 1,5 тысяч человек из разных регионов России, была завершена вечером 12 октября.
Основной версией исчезновения семьи является несчастный случай. Все конспирологические версии, связанные якобы с побегом супругов из страны, правоохранителями отметаются.