Поиски семьи Усольцевых возобновились: спасатели снова отправились в горно-таежную местность Красноярского края

Спасатели отправились на повторные поиски пропавшей 28 сентября семьи Усольцевых.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горно-таежной местности Красноярского края почти два месяца назад. После нескольких недель вынужденного перерыва профессиональные спасательные формирования вновь направились в Партизанский район.

Как сообщает аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель», 17 ноября спасатели краевого отряда выехали в район по заявке сотрудников полиции для проведения повторных поисковых мероприятий.

Напомним, 28 сентября супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в урочище Буратинка возле поселка Кутурчин. Спустя некоторое время семья перестала выходить на связь. Активная фаза поисков, в которой участвовало более 1,5 тысяч человек из разных регионов России, была завершена вечером 12 октября.

Основной версией исчезновения семьи является несчастный случай. Все конспирологические версии, связанные якобы с побегом супругов из страны, правоохранителями отметаются.