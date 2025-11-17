Ричмонд
На Урале завод заплатит 5 миллионов за травму сотрудницы

Завод в Краснотурьинске выплатит 5 миллионов рублей сотруднице, получившей увечья на производстве.

Источник: Комсомольская правда

Краснотурьинский суд обязал уральское предприятие выплатить пять миллионов рублей сотруднице, получившей тяжелейшую производственную травму. Решение было принято по иску прокуратуры о компенсации морального вреда. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Во время рабочей смены аппаратчик-гидрометаллург зацепилась спецодеждой за выступающие детали перемешивающего механизма. Правая рука женщины попала под вращающийся вал, что привело к множественным повреждениям и последующей частичной ампутации конечности.

Судебное разбирательство выявило, что причиной трагедии стали несанкционированные изменения в конструкции оборудования. При проведении ремонта подрядная организация по заданию завода наварила на вал дополнительные болты, что не было предусмотрено производителем техники.

— Суд также отметил отсутствие должного контроля со стороны предприятия за безопасностью оборудования. При этом грубой неосторожности со стороны самой работницы установлено не было, — уточнили в областном суде.

В итоге с компании взыскана компенсация в размере пяти миллионов рублей в пользу травмированной работницы.