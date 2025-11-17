Жительница Прикамья ушла в лес за грибами и украла 4 тыс. рублей у пермяка

Жительница Пермского края ушла в лес за грибами и украла 4 тысячи рублей у пермяка, сообщает краевое ГУ МВД.
Как рассказывает полиция, инцидент случился в Добрянском округе неподалёку от станции Пальники. В местное отделение полиции обратился 39-летний житель краевой столицы, который заявил, что с его банковской карты были украдены деньги. Мужчина объяснил, что потерял карточку, когда шёл через лес, а спустя некоторое время увидел, что с его счёта списались деньги.
Сотрудники МВД приступили к поиску подозреваемых и выяснили, что к инциденту причастна 62-летняя местная жительница.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленницы. Выяснилось, что женщина отправилась в лес за грибами и нашла банковскую карту», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
После обнаружения карточки женщина отправилась в ближайший магазин и накупила алкоголя и продуктов. Подозреваемая раскаялась в преступлении и вернула мужчине деньги. Сейчас расследование уголовного дела по статье УК РФ «Кража с банковского счёта» продолжается.