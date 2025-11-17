Жительница Прикамья ушла в лес за грибами и украла 4 тыс. рублей у пермяка

Как рассказывает полиция, инцидент случился в Добрянском округе неподалёку от станции Пальники. В местное отделение полиции обратился 39-летний житель краевой столицы, который заявил, что с его банковской карты были украдены деньги. Мужчина объяснил, что потерял карточку, когда шёл через лес, а спустя некоторое время увидел, что с его счёта списались деньги.