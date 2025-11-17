«Уральские авиалинии» опровергли сообщения о задымлении в самолете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергает задымление и возгорание в самолете, следующего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, в аэропорту «Пулково», сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту «Пулково» после посадки самолета, рейсом из Екатеринбурга в Санкт-Петербург авиакомпании «Уральские авиалинии», произошло задымление в салоне.
«Информация не соответствует действительности. Ни возгорания, ни задымления в салоне самолета не было. Рейс выполнен в штатном режиме строго по расписанию», — сказала собеседница агентства.