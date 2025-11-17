Baza: Семья из Петербурга два года не может въехать в квартиру из-за бывшей хозяйки

Семья из Санкт-Петербурга два года не может въехать в купленную квартиру из-за бывшей хозяйки. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, бывшая хозяйка утверждает, что ее обманули, однако экспертиза указывает на высокий интеллект и склонность к притворству.
Жилье продавала 80-летняя пенсионерка, которая собиралась отдать деньги с продажи родственникам и переехать в другую квартиру. Сделка проходила через агентство и нотариуса, женщина подтвердила добровольное согласие и предоставила выписку из ЕГРН.
Стоимость квартиры составила 13 миллионов рублей. Спустя месяц после продажи пенсионерка заявила в полицию о мошенничестве, ее представитель оспорил сделку в суде — квартиру арестовали.
При этом стационарное обследование не выявило у женщины психических расстройств или зависимости от третьих лиц. Выяснилось, что пенсионерка обладает высоким интеллектом, артистичностью и склонностью к притворству.
Судебные разбирательства длятся уже два года. По словам обманутых покупателей, они понесли убытки в 14 миллионов рублей, а пенсионерка продолжает жить в арестованной квартире, утверждается в публикации.
На фоне таких спорных ситуаций, которые происходят по всей стране, сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать россиян старше 60 лет подтверждать дееспособность при продаже квартир. Он уже направил соответствующую инициативу главе Минюста Константину Чуйченко.