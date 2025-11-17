В ДНР около 500 тыс. человек остались без света из-за атаки дронов ВСУ

В ДНР около 500 тыс. абонентов остались без света из-за ночной атаки дронов ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Без электричества частично остались Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватая.
«В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», — рассказал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетики сразу же приступили к ремонтным работам. Сейчас свет дали в Горловке, частично в Донецке и Макеевке. Ремонтные работы продолжаются.
Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ночью сбили над семью регионами России 36 украинских БПЛА.
Добавим, что в Ульяновской области беспилотники ВСУ попытались атаковать подстанцию в Вешкаймском районе.