В ДНР около 500 тыс. человек остались без света из-за атаки дронов ВСУ

Ночью частично были обесточены Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватая.

Источник: Аргументы и факты

В ДНР около 500 тыс. абонентов остались без света из-за ночной атаки дронов ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Без электричества частично остались Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватая.

«В результате около 500 тысяч абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», — рассказал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики сразу же приступили к ремонтным работам. Сейчас свет дали в Горловке, частично в Донецке и Макеевке. Ремонтные работы продолжаются.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО ночью сбили над семью регионами России 36 украинских БПЛА.

Добавим, что в Ульяновской области беспилотники ВСУ попытались атаковать подстанцию в Вешкаймском районе.

