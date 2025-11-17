Многодетная семья из Башкирии лишилась дома: спастись удалось благодаря счастливой случайности

Сегодня ночью, 17 ноября, в Башкирии в селе Верхние Киги (Кигинский район) произошел пожар в доме, в которой находилась семья с четырьмя детьми. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, возгорание случилось на мансардном этаже бревенчатого дома на улице Айса.
По информации чрезвычайного ведомства, 16-летний подросток, спавший на мансардном этаже, проснулся от треска и запаха гари, увидел горящую стену и успел разбудить остальных членов семьи. Благодаря этому все успели вовремя покинуть полыхающее строение, и никто не пострадал.
На месте работает дознаватель МЧС. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.
Экстренное ведомство напомнило гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: своевременно отключать заряженные гаджеты, использовать только сертифицированную технику и не перегружать электросеть.
За прошедшие выходные в Башкирии, по данным МЧС, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, происшествий на водных объектах не произошло. Огнеборцы потушили 24 пожара, а для ликвидации ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 12 раз.
