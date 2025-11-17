В Челябинске появился чат-бот для жалоб на парковку на газонах

В Челябинске за прошлую неделю с помощью автоматических видеокамер выписали 281 штраф за парковку на газонах. Горожанам придется заплатить в общей сложности 565 тыс. рублей за нарушения. Об этом сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.