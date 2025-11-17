В Челябинске появился чат-бот для жалоб на парковку на газонах

В Челябинске за прошлую неделю с помощью автоматических видеокамер выписали 281 штраф за парковку на газонах. Горожанам придется заплатить в общей сложности 565 тыс. рублей за нарушения. Об этом сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.
Горожане прислали в мэрию более сотни дополнительных адресов, где автомобили часто стоят на газонах. Теперь маршруты патрулей с комплексами автоматической фиксации нарушений корректируют с учетом новых данных.
— Для удобства граждан разработан чат-бот для сообщений о парковке на газонах, — уточнил Дмитрий Агеев.
Жаловаться на оставленные на газонах автомобили челябинцам будет помогать бот @blago_gazon_bot в Telegram. Горожан просят присылать адреса и фотографии.