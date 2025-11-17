В США объявили о новой гонке ядерного вооружения с Россией и Китаем

Как пишет издание, гонка вооружения уже началась.
Между США, Россией и Китаем началась гонка ядерного вооружения. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
«Новая гонка ядерных вооружений настраивает США как против России, так и против Китая», — сообщает издание. По данным газеты, США готовятся к противостоянию сразу с двумя странами, в отличие от времен холодной войны. Директор Центра Скоукрофта Атлантического совета и бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг отметил увеличение ядерных арсеналов.
Ранее издание Bild писало, что с началом использования ракеты «Буревестник», Россия завершила модернизацию ядерного арсенала. Газета сообщала, что высокая маневренность новой российской ракеты расценивается НАТО серьезной угрозой.