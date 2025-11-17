В США объявили о новой гонке ядерного вооружения с Россией и Китаем

«Новая гонка ядерных вооружений настраивает США как против России, так и против Китая», — сообщает издание. По данным газеты, США готовятся к противостоянию сразу с двумя странами, в отличие от времен холодной войны. Директор Центра Скоукрофта Атлантического совета и бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг отметил увеличение ядерных арсеналов.