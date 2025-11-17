Силовики добились ареста имущества челябинского бизнесмена, сорвавшего сдачу домов под Курганом

Уголовное дело в отношении бизнесмена из Челябинска было возбуждено после жалоб жителей, заключивших договоры на строительство домов с его фирмой. Потерпевших — более 20 человек. Они оплатили услуги еще в 2023 году, но строительство частных домов никак не может завершиться, сроки переносятся бизнесменом. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).