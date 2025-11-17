Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына в Балашихе

В подмосковной Балашихе правоохранители задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына. На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной. Однако она не смогла объяснить мотивы поступка. Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.
— Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства и ножи. Назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетические экспертизы, а также криминалистическая экспертиза по холодному оружию, — говорится в сообщении.
Также правоохранители допросили родственников и соседей. Следователь планирует назначить психолого-психиатрическую экспертизу, передает Telegram-канал ведомства.
16 ноября бабушка убитого мальчика рассказала, что отчим увел шестилетнего Мирослава из дома и больше она его не видела. По словам женщины, мать мальчика Елена не могла убить ребенка, поскольку она якобы всегда заботилась о нем, а когда уходила, оставляла мальчика со своей подругой Юлией.
В тот же день СК опубликовал видеозапись из квартиры в Балашихе, где нашли тело обезглавленного ребенка.
По данным СМИ, мать ребенка состоит на учете у психиатра и неоднократно проявляла нездоровую агрессию. По словам соседей семьи, Елена употребляла наркотики, регулярно избивала ребенка, а также страдала от слуховых и зрительных галлюцинаций.