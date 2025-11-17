Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве шестилетнего сына в Балашихе

16 ноября бабушка убитого мальчика рассказала, что отчим увел шестилетнего Мирослава из дома и больше она его не видела. По словам женщины, мать мальчика Елена не могла убить ребенка, поскольку она якобы всегда заботилась о нем, а когда уходила, оставляла мальчика со своей подругой Юлией.