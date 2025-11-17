Женщина в Балашихе призналась в убийстве собственного сына

Подозреваемая в убийстве 6-летнего ребенка в Балашихе женщина созналась в содеянном. По ее словам, после совершения преступления она обезглавила мальчика и выбросила голову в Гольяновский пруд. Мотив своих действий женщина объяснить не смогла. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.