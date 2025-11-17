Убийца бабушки и тети Прохора Шаляпина избежал наказания

«По данным телеграм-канала, убийцей двух родственниц артиста оказался 52-летний Алексей Лиманский, который был знакомым одной из его жертв Однако в 2021 году дело было прекращено из-за истечения срока давности», — пишет Life.ru. Инцидент произошел еще в 1996 года, а задержали обвиняемого лишь в 2020 году. По данным следствия, убийство было совершено из-за денег.