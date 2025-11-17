Мать обезглавленного мальчика не смогла объяснить мотивы убийства

Тело шестилетнего мальчика без головы было обнаружено на балконе квартиры в Балашихе, голову ребенка ранее нашли в Гольяновском пруду. Бабушка мальчика сообщала в правоохранительные органы, что сожитель матери увел мальчика из дома. Теперь подозреваемой в убийстве ребенка стала его мать, которая призналась в преступлении, но не смогла пояснить его мотивы.