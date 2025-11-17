Ричмонд
3 недели ада: Райские Мальдивы обернулись для российской блогерши страшным диагнозом

Жительница Иркутска заболела лихорадкой Денге после отпуска на Мальдивах. Кристина вернулась с райского острова и была госпитализирована с вирусной инфекцией, передаваемой комарами в тропических регионах. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

Источник: Life.ru

Жительница Иркутска заболела лихорадкой Денге после отпуска на Мальдивах. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rezya_kristina.

Симптомы болезни проявились сразу по возвращении домой: высокая температура, озноб, сильные головные боли, сыпь и общая слабость. В течение недели девушка потеряла около пяти килограммов, а также столкнулась с мышечной слабостью. Кристина уже выписана, но всё ещё ощущает слабость.

По прогнозам врачей, полное восстановление займёт 2−3 недели. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует туристам заранее изучать методы защиты от укусов насекомых при поездках в тропики.

Ранее стало, что известный российский винодел Павел Швец заразился бешенством после того, как его укусила куница. Инцидент произошёл на территории винодельни в Севастополе, когда Швец спал вместе с супругой и собакой породы шпиц. Во сне он почувствовал, как по нему что-то ползет, а затем произошёл укус.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.