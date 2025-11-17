3 недели ада: Райские Мальдивы обернулись для российской блогерши страшным диагнозом

Ранее стало, что известный российский винодел Павел Швец заразился бешенством после того, как его укусила куница. Инцидент произошёл на территории винодельни в Севастополе, когда Швец спал вместе с супругой и собакой породы шпиц. Во сне он почувствовал, как по нему что-то ползет, а затем произошёл укус.