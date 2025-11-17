Появились кадры с матерью, подозреваемой в расчленении сына в Москве

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия.
В Московской области по подозрению в убийстве своего шестилетнего сына задержана местная жительница. Инцидент произошел в Балашихе. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной», — говорится в официальном telegram-канале СК. Однако мотивы своего поступка мать пояснить не смогла. Женщина находилась в квартире вместе с ребенком, когда совершила убийство. После этого она выбросила фрагменты тела мальчика в Гольяновский пруд в Москве.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. В ходе осмотра были изъяты вещественные доказательства, в том числе ножи. Для выяснения всех деталей произошедшего назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая экспертиза по холодному оружию. Кроме того, планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы. В настоящее время проведены допросы родственников и соседей подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Москве в Гольяновском пруду обнаружили рюкзак, в котором находилась голова шестилетнего мальчика. Тело ребенка было найдено на балконе квартиры в Балашихе. Под подозрение в совершении жестокого убийства попали мать и отчим погибшего ребенка. Известно, что женщина имела задолженности и состояла на учете у психиатра.