Появились кадры с матерью, подозреваемой в расчленении сына в Москве

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной», — говорится в официальном telegram-канале СК. Однако мотивы своего поступка мать пояснить не смогла. Женщина находилась в квартире вместе с ребенком, когда совершила убийство. После этого она выбросила фрагменты тела мальчика в Гольяновский пруд в Москве.