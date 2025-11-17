Два многоквартирных дома повреждены из-за обломков БПЛА в Орловской области

«Повреждено остекление двух многоквартирных домов», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что повреждения также получили личный автотранспорт и одно частное домовладение. По его словам, в результате вражеской атаки пострадавших среди мирного населения нет. На местах происшествия продолжают работать специалисты.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 36 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе три дрона над территорией Орловской области.
