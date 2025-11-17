Казахстан объявил треш-стримера Mellstroy в розыск из-за рекламы казино

Казахстан объявил белорусского треш-стримера Mellstroy (Андрей Бурим) в международный розыск из-за подозрения в организации масштабной рекламной кампании по продвижению онлайн-казино, сообщило казахстанское Агентство по финансовому мониторингу.
«Судом в отношении Бурима санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в организации через соцсети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино Mellstroy.game, ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана. Для продвижения онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей», — говорится в сообщении.
Об объявлении Бурима в розыск Казахстаном стало известно ранее из материалов, обнародованных Генпрокуратурой страны. Причина не называлась.