Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса спорткомплекса в Перми

«В сети интернет сообщается, что в городе Перми в целях закрытия спортивных объектов, их дальнейшего сноса и застройки территории жилыми домами в генеральный план внесены изменения категорий назначения земельных участков, на которых расположены спорткомплекс и бассейн. С указанными решениями граждане не согласны, поскольку в городе отсутствует необходимое количество социальных объектов. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в релизе.