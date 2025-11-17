Двое из 12 пострадавших в ДТП под Кунгуром находятся в крайне тяжелом состоянии

— По состоянию на утро 17 ноября два человека в крайне тяжелом состоянии, четыре в тяжелом, один пациент средней степени тяжести и 5 в удовлетворительном состоянии. За минувшие сутки выполнены необходимые диагностические и лечебные манипуляции, оперативное лечение. По каждому пациенту организованы и проведены телемедицинские консультации с ведущими научными центрами страны, — рассказали КП-Пермь в краевом Минздраве.