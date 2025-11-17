Двое из 12 пострадавших в ДТП под Кунгуром находятся в крайне тяжелом состоянии

Все 12 пострадавших в ДТП под Кунгуром продолжают находиться в больницах. Состояние некоторых из них ухудшилось, другие, наоборот, идут на поправку.
— По состоянию на утро 17 ноября два человека в крайне тяжелом состоянии, четыре в тяжелом, один пациент средней степени тяжести и 5 в удовлетворительном состоянии. За минувшие сутки выполнены необходимые диагностические и лечебные манипуляции, оперативное лечение. По каждому пациенту организованы и проведены телемедицинские консультации с ведущими научными центрами страны, — рассказали КП-Пермь в краевом Минздраве.
Жуткая авария, напомним, произошла вечером 14 ноября под Кунгуром вблизи села Кыласово. В 20.35 микроавтобус № 675 «Пермь-Кунгур» выехал на встречку и врезался в грузовик. Позже замначальника ГАИ по Пермскому краю Владимир Першин расскажет, что на встречную полосу водитель микроавтобуса выехал, чтобы избежать столкновения с впереди идущей машиной.
В аварии погибли, 7 человек, в том числе 17-летняя девушка, 12 человек с травмами увезли в больницу. Возбуждено уголовное дело.