В Москве задержали мужчину, устроившего разбойное нападение с ножом в магазине

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали на Комсомольской площади подозреваемого — 32-летнего ранее неоднократно судимого гостя столицы. При личном досмотре полицейские изъяли у мужчины нож», — сказал он.
По словам Васенина, в полицию обратился продавец сетевого магазина на улице Удальцова. Женщина сообщила, что мужчина под видом покупателя сложил в корзину товары и, не оплатив их, направился к выходу. «Работники торговой точки попытались остановить его, однако злоумышленник достал нож и, угрожая им, скрылся с похищенным», — пояснил начальник пресс-службы.
Он добавил, что похищенным товаром задержанный распорядился по собственному усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Задержанному предъявлено обвинение, он арестован. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что, предварительно, разбойное нападение совершено в одном из магазинов «Вкусвилл».