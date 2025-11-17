В Москве задержали мужчину, устроившего разбойное нападение с ножом в магазине

По словам Васенина, в полицию обратился продавец сетевого магазина на улице Удальцова. Женщина сообщила, что мужчина под видом покупателя сложил в корзину товары и, не оплатив их, направился к выходу. «Работники торговой точки попытались остановить его, однако злоумышленник достал нож и, угрожая им, скрылся с похищенным», — пояснил начальник пресс-службы.