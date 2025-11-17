Мать обезглавленного в Балашихе ребенка написала явку с повинной

В Балашихе задержали женщину по подозрению в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, мать шестилетнего ребенка написала явку с повинной. Она призналась в совершении преступления, но не смогла объяснить мотивы своего поступка.
Женщина расчленила тело ребенка и выбросила голову в Гольяновский пруд в Москве. Накануне ее нашли рабочие, которые занимались благоустройством.
Следователи проводят необходимые экспертизы и допрашивают свидетелей. Уголовное дело расследуют по статье об убийстве несовершеннолетнего.
Ранее сообщалось, что мать-убийца принимает наркотики и состоит на учете как психбольная. На причастность к жестокому преступлению также проверяют ее сожителя. Изначально главным подозреваемым был именно он.
