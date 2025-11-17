Ричмонд
Дорожники назвали самое аварийное на Урале место трассы М5

Место концентрации дорожно-транспортных происшествий находится в Каслинском районе.

Дорожники определили самое аварийное место федеральной трассы М-5 «Урал» Москва — Самара — Уфа — Челябинск.

Место концентрации дорожно-транспортных происшествий находится в Каслинском районе, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».Это участок км 109+186 — км 110+000 автомобильной дороги.

«В целях ликвидации места концентрации ДТП на участке км 108+125 — км 109+820 трассы М-5 принято решение о введении на данном участке ограничения максимальной разрешенной скорости движения транспортных средств до 50 км/ч», — сообщили в ведомстве.

На этом отрезке уже установили соответствующие ограничительные знаки, организовали фото- и видеофиксацию соблюдения скоростного режима.