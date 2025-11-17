Орловская область атаку 10 БПЛА: повреждены дома и авто

«За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛА», — пишет глава региона.
В результате падения обломков пострадали здания: повреждено частное домовладение, выбиты стёкла в двух многоквартирных домах, задет личный автомобиль. Пострадавших, по словам главы региона, нет. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью.
