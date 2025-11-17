Ричмонд
Орловская область атаку 10 БПЛА: повреждены дома и авто

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что за последние сутки регион пережил новую серию атак беспилотников. По его словам, силы ПВО уничтожили 10 вражеских БПЛА.

Источник: Life.ru

«За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛА», — пишет глава региона.

В результате падения обломков пострадали здания: повреждено частное домовладение, выбиты стёкла в двух многоквартирных домах, задет личный автомобиль. Пострадавших, по словам главы региона, нет. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Наибольшее количество беспилотников — 14 — сбили над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

