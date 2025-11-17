Директора частной клиники задержали за стрельбу по кошкам в Петербурге

— Как выяснилось, директор клиники открыл стрельбу из-за того, что кошки бегали по кузову его автомобиля, припаркованного во дворе. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал — ни животные, ни люди. Пневматическое оружие было изъято, — рассказали в полиции.