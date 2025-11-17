Ричмонд
Директора частной клиники задержали за стрельбу по кошкам в Петербурге

Мужчина разозлился, что они забрались на его машину.

Источник: Комсомольская правда

Директор частной клиники устроил стрельбу по кошкам из окна своей квартиры в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером в 16 ноября в полицию поступило сразу несколько звонков от обеспокоенных жителей с улицы Решетникова. Очевидцы сообщали, что неизвестный стреляет по кошкам из окна квартиры на первом этаже. Прибывшие на место полицейские застали 58-летнего мужчину с пневматическим пистолетом в руках.

— Как выяснилось, директор клиники открыл стрельбу из-за того, что кошки бегали по кузову его автомобиля, припаркованного во дворе. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал — ни животные, ни люди. Пневматическое оружие было изъято, — рассказали в полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине может грозить ответственность за хулиганские действия с применением оружия.