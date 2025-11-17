Мама убитого в Балашихе мальчика не принимала прописанный ей препарат

Задержанная мать шестилетнего ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду, не принимала препарат, который ей выписали из-за проблем с ментальным здоровьем.
Сообщается, что сильнодействующее лекарство от шизофрении женщине выписали в 2023 году. Однако она не принимала его на регулярной основе.
Как пишет «МК», отказ от препарата мог спровоцировать ее на жестокое убийство. В материале отмечается, что у женщины было подозрение на венерическое заболевание.
О задержании женщины стало известно утром 17 ноября. На допросе у следователя она призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной. Однако задержанная не смогла объяснить мотивы поступка.
16 ноября бабушка убитого мальчика рассказала, что отчим увел шестилетнего Мирослава из дома и больше она его не видела. По словам женщины, мать мальчика Елена не могла убить ребенка, поскольку она якобы всегда заботилась о нем, а когда уходила, оставляла мальчика со своей подругой Юлией.
В тот же день СК опубликовал видеозапись из квартиры в Балашихе, где нашли тело обезглавленного ребенка.